2026-10-10 20:55:42

Τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου, το οποίο βρίσκεται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, ο Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας προς τιμήν του εορτάζοντος Αγίου Φιλίππου.Στην ιερή ακολουθία συμμετείχαν κληρικοί της Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως οι οποίοι τελέσαν το Πανηγυρικό Εσπερινό με αρτοκλασία και πιστοί, οι οποίοι sidirodromikanea

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