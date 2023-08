Με τον πιο «ηχηρό» τρόπο επέλεξε να επιστρέψει στο X (πρώην Twitter) ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από δύο και πλέον χρόνια απουσίας. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφόρτωσε χθες Πέμπτη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη σύλληψή του στο κρατητήριο του δικαστηρίου της κομητείας Φούλτον στην Ατλάντα.Η ανάρτησή του, που έχει ήδη πάνω από 50 εκατ. views, συνοδευόταν με ένα νέο μήνυμα του 77χρονου κατά των προσπαθειών ανάμιξης στην εκλογική διαδικασία (όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τις διώξεις εναντίον του) και την υπόσχεση στους οπαδούς του ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να μάχεται.https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023Το ποστ του Τραμπ, ο οποίος είχε να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης από τον Ιανουάριο του 2021, μερικές ημέρες μετά την επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, σχολίασε και ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας. «Το πήγε σε άλλο επίπεδο» έγραψε συγκεκριμένα ο Μασκ, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2022 επανέφερε τον λογαριασμό του πρώην προέδρου, η λειτουργία του οποίου είχε ανασταλεί μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο.Next-level https://t.co/E81JKWTJPS— Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2023Όπως θα περίμενε κανείς, η επιστροφή του πρώην προέδρου στην πλατφόρμα προκάλεσε αίσθηση, με πολλούς σχολιαστές να εστιάζουν στο απειλητικό mugshot του 77χρονου.Το ύφος του Αμερικανού πολιτικού θύμισε σε κάποιους σχολιαστές ορισμένους μοχθηρούς ή διαταραγμένους χαρακτήρες από ταινίες.Μια ανάρτηση συνέκρινε τον Τραμπ με τον «Vigo the Carpathian», τον «κακό» της ταινίας Ghostbusters 2, έναν μοχθηρό τύραννο και ισχυρό μάγο του 16ου αιώνα που επιστρέφει στη ζωή.We need Jackie Wilson's 'Higher and Higher' and a mobile Statue of Liberty immediately. #TrumpMugShot pic.twitter.com/EaP43sNeTp— Caylen Duke (@CaylenDuke) August 25, 2023Κάποια άλλα tweet υποστηρίζουν ότι το βλέμμα του 77χρονου στο mugshot θυμίζει το διάσημο «Kubrick stare» που έχουν όλοι οι διαταραγμένοι και μοχθηροί χαρακτήρες στα φιλμ του διάσημου σκηνοθέτη.Best part of Trumps mugshot is he’s giving “The Kubrick Stare” pic.twitter.com/eBkyQ4Z3YK— Hail, Caesar! (@culturaldrop) August 25, 2023Πολλές αναρτήσεις είναι από επικριτές του πρώην Αμερικανού προέδρου, που μάλλον απολαμβάνουν την ευκαιρία που τους δόθηκε ξανά να κάνουν... καζούρα στον αμφιλεγόμενο πολιτικό.How it started / How it’s going. #TrumpMugShot pic.twitter.com/8Vd2c9t501— Protect Glendale Project (@ProtectGlendale) August 25, 2023SMILE B*TCH#TrumpMugShot #TrumpArrest pic.twitter.com/1jfcVAjQFh— ً