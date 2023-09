Το Star έχει επενδύσει, για ακόμα μια φορά, σε έναν πολυποίκιλο, πολυδάπανο τηλεοπτικό προγραμματισμό και για τη νέα τηλεοπτική σεζόν μας επιφυλάσσει πολλές, συναρπαστικές εκπλήξεις, που τις περιμένουμε με ανυπομονησία!Κορυφαία διεθνή format, δυνατές επιλογές στην ελληνική μυθοπλασία με αγαπημένους πρωταγωνιστές, πρωτότυπα project, ανανεωμένες επιτυχημένες παραγωγές, ενημέρωση που βασίζεται στην είδηση, οι πιο εμπορικοί τίτλοι ξένων ταινιών, οι καλύτερες ξένες σειρές αλλά και ποιοτικά, υψηλής αισθητικής παιδικά προγράμματα.Η νέα τηλεοπτική σεζόν συνεχίζει στο Star με δύο αγαπημένες, «παιχνιδιάρικες» πρεμιέρες!Κάθε μέρα τηλεπαιχνίδια, κάθε μέρα πολλά κέρδη και εκπλήξεις!Από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου «Cash or Trash» στις 17:40 και «Τροχό της Τύχης» στις 18:30!Cash or TrashΠΡΕΜΙΕΡΑ Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 17:40Δέσποινα Μοιραράκη και Θάνος ΛούδοςΤο ανατρεπτικό concept του Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, που μας παρουσιάζει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους, κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης και την αγάπη των τηλεθεατών και έρχεται για 3η χρονιά, στον καθημερινό τηλεοπτικό στίβο, πλέον, για να σπάσει κάθε ρεκόρ, με ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα και πιο συναρπαστικά επεισόδια!Kαθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 17:40 οι επίδοξοι, εκκεντρικοί, «αδίστακτοι» αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες, θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!Αγοραστές οι: ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, η interion designer Ιόλη Χιώτινη, ο παλαιοπώλης Δημήτρης Δεμερτζής, ο concept maker Γεώργιος Καράμπελας, ο επιχειρηματίας Θάνος Μαρίνης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η παλαιοπώλισσα Άντα Πανά και η αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου. Νέες είσοδοι για φέτος ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Κοσκινάς και η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη.Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της μαμάς; Προς θεού, μην τα πετάξετε γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας κομμάτια μοναδικά, που μπορείτε να πουλήσετε και να πλουτίσετε! Που; Στο Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star για να σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!Η διαδικασία του Cash or Trash ξεκινάει στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο παίκτης μπαίνει στο χώρο με το αντικείμενο του και μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες για αυτό από τον εκτιμητή. Πρόκειται για τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων. Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του «Cash or Trash». Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκτιμητής καλείται να απαντήσει στην επίμαχη ερώτηση του παίκτη: «πόσο χρήματα αξίζει το αντικείμενο μου;» και να δώσει το τελικό ποσό της εκτίμησης. Πρόκειται για ένα Cash or Trash αντικείμενο; Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί ένα έξυπνο παζάρεμα, μπορεί να αποφέρει στον παίκτη ακόμη και τα υπερδιπλάσια του ποσού, που έχει δώσει ο εκτιμητής!Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Πηγή: tvnea.com