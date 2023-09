2023-09-23 14:00:04

Στην πρόταση που δέχτηκε από τον ΣΚΑΙ για να βρεθεί στο ριάλιτι «I am a celebrity Get me out of Here» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαδόπουλος.



Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μαζί με την σύντροφό του, Γαλάτεια Βασιλειάδου.



Το ζευγάρι γιόρταζε τα γενέθλια της Γαλάτειας και με αφορμή αυτό έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Star.



«Προς το παρόν δεν το έχουμε στα πλάνα μας να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας» είπε εκείνη.



«Αυτό γυρνάει και αλλάζει. Αν ήταν κάτι που θα μπορούσα να φέρω εις πέρας και να είμαι ο εαυτός μου θα το έκανα. Ένα τηλεπαιχνίδι θα ήθελα να παρουσιάσω» είπε για τους ηθοποιούς και τραγουδιστές που γίνονται παρουσιαστές.



«Μαζί ήταν όλες οι προτάσεις που είχαμε για την τηλεόραση» είπαν και οι δύο.



Στη συνέχεια ο τραγουδιστής εξήγησε γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση που του έκαναν για το I am a celebrity get me out of here.



«Δεν σου είπα ότι μου κάναν πρόταση να πάω να τρώω κατσαρίδες. Το απέρριψα γιατί δεν τρώω κατσαρίδες!» είπε στη σύντροφό του.



Πηγή: tvnea.com



