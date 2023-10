Αν δυσκολεύεστε να απαλλαγείτε από τον βήχα, έχουμε κάποια καλά νέα: υπάρχουν αρκετές φυσικές θεραπείες με αποδεδειγμένα οφέλη.Αυτό υποστηρίζει ο δρ. Stephen Russell, MD, γιατρός στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ και ειδικός στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.Ακολουθούν οι συμβουλές του δρ. Russell για το πώς να σταματήσετε τις κρίσεις βήχα και μερικές από τις αγαπημένες του οικιακές θεραπείες για τον βήχα, πολλές από τις οποίες πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα, ή στο ντουλάπι με τα φάρμακα.

Πέντε τρόποι για να σταματήσει ο σκληρός βήχας



1) Πιείτε λίγο μέλι: Είναι ένα φυσικό κατασταλτικό του βήχα



“Τα ζεστά υγρά με μέλι μπορούν να καταπραΰνουν και να θεραπεύσουν τον βήχα για βραχυπρόθεσμα διαστήματα”, λέει ο δρ. Russell. Χρησιμοποιήστε απλό ζεστό νερό, ή ένα αγαπημένο ζεστό τσάι και προσθέστε μέλι και λεμόνι για γεύση (το λεμόνι είναι μόνο για γεύση).

Το μέλι απευθείας από το κουτάλι είναι μια άλλη φθηνή σπιτική θεραπεία για τον βήχα με αποδεδειγμένα οφέλη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatric Clinics of North America, σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, που είχαν ως αποτέλεσμα βήχα, χορηγήθηκαν έως και 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι πριν τον ύπνο. Το μέλι όχι μόνο μείωσε τον νυχτερινό βήχα, αλλά βελτίωσε και τον ύπνο.Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Pediatrics διαπίστωσε ότι το μέλι είχε μέτρια οφέλη στην μείωση του νυχτερινού βήχα σε παιδιά ηλικίας 2-18 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην δίνετε μέλι σε παιδιά κάτω του 1 έτους! Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει βρεφική αλλαντίαση.2) Πιπιλίστε παστίλιες ή σκληρές καραμέλες για τονώσετε την παραγωγή σάλιουΟι παστίλιες και οι σκληρές καραμέλες βοηθούν στην τόνωση του σάλιου, ή στην αύξηση των εκκρίσεων στο στόμα, οι οποίες μπορούν να μειώσουν κάθε βήχα που μπορεί να έχετε, εξηγεί ο δρ. Russell. Αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα καλά ως θεραπεία ξηρού βήχα.Δεν υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις παστίλιες βοτάνων, όπως αυτές που περιέχουν ψευδάργυρο, βιταμίνη C και εχινάκεια, σημειώνει ο δρ. Russell, αλλά μπορεί να έχουν μέτρια οφέλη. Ακόμα κι αν είναι απλώς ένα εικονικό φάρμακο, κανένα από αυτά δεν είναι επιβλαβές.3) Πίνετε υγρά για ενυδάτωση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματοςΗ κατανάλωση υγρών όλων των ειδών, ειδικά ζεστών, όπως ζεστό νερό, κοτόσουπα και τσάι, είναι μια άλλη καλή σπιτική θεραπεία για τον βήχα, λέει ο δρ. Russell. “Πολλοί άνθρωποι που έχουν βήχα τείνουν να αφυδατώνονται”, εξηγεί. Εκτός από την ενυδάτωση, τα υγρά βοηθούν επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει την πηγή της μόλυνσης, ή του ιού, που μπορεί να προκαλεί τον βήχα σας και να καταπραΰνει τον πονόλαιμο που είναι κοινή επίπτωση του σκληρού βήχα.4) Οι γαργάρες μπορεί να κάνουν τον βήχα σας να φύγει πιο γρήγοραΈχετε λίγο επιτραπέζιο αλάτι στο σπίτι; Προσθέστε λίγο σε ζεστό νερό και κάντε γαργάρες με αυτό. Σε μια μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine, οι απλές γαργάρες με νερό έτειναν να αποδυναμώνουν τα συμπτώματα της λοίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού (κοινό κρυολόγημα) και ακόμη και να την αποτρέπουν εξαρχής. Σε μια πιλοτική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 στο Scientific Reports, οι γαργάρες με ζεστό αλμυρό νερό (μαζί με ρινική έκπλυση) αποδείχθηκε επίσης ότι έχουν κάποια οφέλη για τη βελτίωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και την μείωση της διάρκειας συμπτωμάτων, όπως ο βήχας.5) Χρησιμοποιήστε έναν υγραντήρα, ή κάντε ένα ντους με ατμούς στο μπάνιο, για να απαλύνετε την συμφόρησηΑν έχετε ποτέ παρατηρήσει ότι ο βήχας, ή η συμφόρηση υποχωρεί καθώς απολαμβάνετε ένα ζεστό μπάνιο ή ντους, τότε γνωρίζετε ήδη την αξία της υγρασίας για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτή την απλή θεραπεία για τον βήχα στο σπίτι κάνοντας ένα ντους με ατμούς στο μπάνιο, ή χρησιμοποιώντας έναν υγραντήρα. Οι υγραντήρες προσθέτουν υγρασία στον αέρα και οι υγραντήρες κρύας ομίχλης μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση του βήχα και της συμφόρησης λόγω κρυολογήματος. Θυμηθείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διατηρήσετε τον υγραντήρα σας καθαρό και να αποφύγετε την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας.Πηγές: everydayhealth.com , mayoclinic.org