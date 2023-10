Το τρίτο live του Fame Story είναι γεγονός με τους σπουδαστές να προετοιμάζονται όλη την εβδομάδα για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.Κατά τη διάρκεια των προβών τους είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά την Εύη Δρούτσα και τον Τριαντάφυλλο.Και οι δύο τους έδωσαν συμβουλές για το όνειρό τους που θέλει να γίνει πραγματικότητα και μεταξύ άλλων έγινε και μια μεγάλη αποκάλυψη.Ένας από τους σπουδαστές – νικητής ήταν ο Σωτήρης – θα βγάλει το δικό του τραγούδι σε στίχους Εύης Δρούτσα και μουσική Τριαντάφυλλου.Ο Νίκος Κοκλώνης είναι πάντα δίπλα στα παιδιά και φροντίζει να τους εμψυχώνει τόσο κατά τη διάρκεια του live όσο και μέσα στο σπίτι.Οι αναθέσεις των τραγουδιώνΓια μένα βράδιασε – Άννα ΠολτζόγλουΌσο τίποτα σε θέλω – Σωτήρης ΓιαζιτζιόγλουΝαύτης βγήκε στη στεριά – Andrew PunchΦύλακας Άγγελος – Στράτος ΤζώρτζηςKilling me softly – Μegan AlcandaraΚάνε μας τη χάρη – Δημήτρης ΣόφηςΞανά Μανά – Χριστίνα ΖιώγαΔίπλα σου – Φειδίας ΗροδότουΌσο είσαι εδώ – Δημήτρης Κλειδάς7 rings – Αριστέα ΑλεξανδράκηGolden Hour – Nicky GlossomCupid’s Chokehold – Danny & Victor IghodaroΜαζί σου – Μαίρη ΤσαβαλιάΤα αμάρτωλά σου μάτια – Τίτος ΛαχανάςΣτόχος το μεγάλο έπαθλοΑπόλυτος στόχος, η ανάδειξη και η ανάπτυξη των φωνητικών και μουσικών δεξιοτήτων των σπουδαστών. Η εκπαίδευση εμπλουτίζεται με πρόσθετα ενισχυτικά μαθήματα, που βοηθούν τόσο στη συνολική εμφάνιση όσο και στη διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας ως καλλιτέχνες: social media training, σεμινάρια image making και styling, είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία, που θα βοηθήσουν τους επίλεκτους της Ακαδημίας του Fame Story να αναδείξουν τα χαρίσματά τους και να αποκτήσουν το πολυπόθητο star quality.Αυτός ή αυτή, που θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας, να ξεχωρίσει στα εβδομαδιαία Live shows και να πάρει την ψήφο του κοινού, των κριτών, των καθηγητών, ώστε να φτάσει στον μεγάλο τελικό και να κερδίσει, θα εξασφαλίσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik Records και φυσικά το σπουδαίο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!Ποιοι είναι οι κριτές του Fame Story;Αντώνης Ρέμος – Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτήςΟ Αντώνης Ρέμος είναι ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής που εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σταθερά στην κορυφή. Κάθε του μουσική παράσταση γίνεται sold out, με τα τραγούδια του να κατακτούν με άνεση τις πρώτες θέσεις στα charts. Όλοι του οι δίσκοι έχουν γίνει πολυπλατινένιοι. Εκατομμύρια άνθρωποι ταυτίστηκαν με τους στίχους των τραγουδιών του και τη φωνή του στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Από το 2012 έχει συνεργαστεί επί σκηνής με τους μεγαλύτερους σύγχρονους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Julio Iglesias, η Gloria Gaynor, ο Eros Ramazzoti, οι UB40, ο Dany Brilliant, οι GipsyKings και ο Michael Bolton, σε μουσικές συναντήσεις που έγραψαν ιστορία.Ελένη Φουρέιρα – Η κορυφαία pop starΜε τραγούδια που γίνονται πάντα no1 και «εκρηκτικά» shows, η Ελένη Φουρέιρα, από τα πρώτα βήματά της, τάραξε τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας. Αποτελεί την κορυφαία pop star των no1 επιτυχιών και των μεγάλων ρεκόρ, που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, ενώ είναι η no1 γυναίκα καλλιτέχνις με τα περισσότερα Spotify streams και η πρώτη καλλιτέχνης της ελληνικής δισκογραφίας που ένα τραγούδι της μετρά πάνω από 100 εκατομμύρια streams. Με τη συμμετοχή της στη Eurovision, το 2018 με το «Fuego», μπήκε στο πάνθεον όλης της Ευρώπης, κάνοντας πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις παγκοσμίως και sold out εμφανίσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με τον θρυλικό Snoop Dogg κι έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστική καμπάνια του Netflix.Γιώργος Αρσενάκος- Ο συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Panik Records.Με μακρά θητεία σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, ο Γιώργος Αρσενάκος έγινε game changer της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, όταν το 2011, μαζί με τον Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση έγινε συνιδρυτής της Panik Records. Χάρη στην αστείρευτη επιθυμία του να δημιουργεί και να εξελίσσει κάθε πρότζεκτ που αναλαμβάνει, τη σκληρή δουλειά και τη διορατικότητά του αποτελεί το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Η Panik είναι η No1 ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο roster με περισσότερους από 160 καλλιτέχνες, έχει αμέτρητα και συνεχόμενα no1 τραγούδια στα charts και μετρά δεκάδες μουσικά βραβεία.Light – Ο νο1 Έλληνας ράπερMε αμέτρητα digital streams και εκατομμύρια προβολές στο YouTube, o Light είναι ο πιο επιτυχημένος artist της ελληνικής rap/ trap σκηνής, τίτλος που τον ακολουθεί από το 2016. Πάντα δημιουργικός και πρωτοπόρος, ο Light δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες και να σπάει ρεκόρ, καθώς, μεταξύ άλλων, είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης με τα περισσότερα Spotify streams, με τα τραγούδια του να γίνονται διαμαντένια και πολυπλατινένια σε ψηφιακές πωλήσεις. Παράλληλα, μέσα από την Capital Music, που συνεργάζεται με την Panik Records, χαράσσει τον δρόμο και ορίζει τις τάσεις στην ελληνική rap/ trap σκηνή.