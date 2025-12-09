





Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 12ο επεισόδιο

Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα. Στη συνέχεια, την κρατάνε όμηρο και της ζητάνε να πάρει τηλέφωνο τον Μιχαήλο για να κανονίσει ένα αιφνιδιαστικό ραντεβού μαζί του. Παράλληλα, οι υπόλοιποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο χωριό, ενώ η παρουσία του Ορέστη δεν περνάει απαρατήρητη στη γειτονιά… Κι ενώ η συνάντηση με τον Μιχαήλο πραγματοποιείται, δεν έχει την έκβαση που θα ήθελαν τα αδέρφια, με αποτέλεσμα οι όμηροι να γίνουν δυο! Η ανταλλαγή των ομήρων θα γίνει στο πανηγύρι του χωριού, όμως η εμφάνιση δύο αντρών με όπλα θα καταστρέψει την γιορτή…

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com