Η θρυλική σειρά του MEGA, Παρά Πέντε, επιστρέφει μετά από 20 χρόνια για ένα επετειακό επεισόδιο, προκαλώντας τεράστιο ενθουσιασμό στους φανατικούς τηλεθεατές. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με την παραγωγή να ετοιμάζει ένα επεισόδιο γεμάτο νοσταλγία, γέλιο και συγκίνηση. Παρά τη χαρά της επιστροφής, όμως, ορισμένες απουσίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από τη ζωή1. Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν η αγαπημένη «γιαγιά» του Σπύρου στη σειρά, ένας χαρακτήρας γεμάτος ζεστασιά και χιούμορ που αγαπήθηκε από το κοινό. Με μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή. Το 2016 τιμήθηκε με την ονομασία πλατείας στο Γαλάτσι προς τιμήν της.2. Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)Ο «κακός» της σειράς, με χαρακτηριστική παρουσία και έντονη ερμηνεία, είχε αφήσει το σημάδι του σε πολλούς τηλεθεατές. Με εμπειρία σε θέατρο και τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό και τους συνεργάτες του.3. Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)Ενσάρκωσε διπλό ρόλο ως Μάρθα και Ρίτσα, τις υπηρέτριες της Ντάλιας, προσφέροντας χιούμορ και ζωντάνια στη σειρά. Ο θάνατός της από καρκίνο τον Αύγουστο του 2025 συγκλόνισε το τηλεοπτικό κοινό.4. Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)Ο ηθοποιός είχε τον ρόλο ενός από τους «κακούς» της σειράς, αφήνοντας αξέχαστες στιγμές. Με πολυετή πορεία σε θέατρο και τηλεόραση, πέθανε μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.5. Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)Με μικρή αλλά αξιομνημόνευτη παρουσία στη σειρά, είχε συμμετάσχει και σε πολλές ελληνικές τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές. Έφυγε από ανακοπή καρδιάς.6. Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)Υποδύθηκε τον πατέρα ενός από τους δολοφόνους της σειράς. Με μακρά καριέρα και αξιοσημείωτους ρόλους, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο.7. Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)Έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου στη σειρά, με πολυετή προσφορά σε θέατρο και τηλεόραση. Πέθανε το 2020, και η απουσία του γίνεται ιδιαίτερα αισθητή.8. Βίκυ Βανίτα (2007)Η Βίκυ Βανίτα είχε μικρό ρόλο ως οικιακή βοηθός του Καστέλλη, αλλά η ερμηνεία της ήταν αξέχαστη. Έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.9. Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)Ο τηλεοπτικός «παππούς» της σειράς συμμετείχε σε μερικά επεισόδια, με τη χιουμοριστική και τρυφερή παρουσία του να μένει στη μνήμη των θεατών. Πέθανε από ασθένεια που αντιμετώπιζε.Οι ηθοποιοί που θα συμμετάσχουν στο reunionΤο reunion φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη τους αγαπημένους ήρωες, με τους ζωντανούς ηθοποιούς να επανεμφανίζονται στους ρόλους τους:Σμαράγδα Καρύδη – Η Ντάλια, με ανανεωμένο χαρακτήρα που θα φέρει γέλιο και νοσταλγία.Αργύρης Αγγέλου – Ο Σπύρος, με πέντε καινούργιες σκηνές γυρισμένες για το επετειακό επεισόδιο.Ζέτα Μακρυπούλια – Θα συμμετάσχει σε ειδική εμφάνιση, προσθέτοντας εκπλήξεις για τους θεατές.Άλλοι βασικοί συντελεστές – Οι αγαπημένοι χαρακτήρες επανέρχονται, ενώ νέες σκηνές φέρνουν φρεσκάδα στην ιστορία.Το πολυαναμενόμενο reunion υπόσχεται να τιμήσει τόσο τους ηθοποιούς που δεν βρίσκονται πια στη ζωή όσο και τη μνήμη των αγαπημένων χαρακτήρων, προσφέροντας μια συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία για τους τηλεθεατές.Πηγή: tvnea.com