Το να βλέπουμε καθαρά είναι κάτι που μπορεί να θεωρούμε δεδομένο αλλά όσο περνάει ο καιρός, η υγεία των ματιών μας είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο και αυτό που τρώμε μπορεί να έχει σημαντικό αποτέλεσμα. Είτε ανησυχείς για την απώλεια όρασης, είτε απλά θέλεις να τρως καλύτερα, μια ειδικός στην υγεία των ματιών συμβουλεύει να ξεκινάς τη μέρα σου με σπανάκι και ομελέτα ντομάτας με σολομό.«Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στο να διατηρούμε τα μάτια μας υγιή», λέει η Jennifer Tsai, OD, οπτομέτρης και ιδρύτρια της Line of Sight. «Οι τακτικοί οφθαλμικοί έλεγχοι είναι σημαντικοί, αλλά ορισμένα θρεπτικά συστατικά είναι σαν υπερτροφές για τα μάτια μας: μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του αμφιβληστροειδούς, να διατηρούν την ωχρά κηλίδα μας υγιή και να προλαμβάνουν προβλήματα όπως η ξηροφθαλμία». Το πρωινό της Dr. Tsai όχι μόνο ακούγεται νόστιμο, αλλά είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία των μάτιων. «Μια ομελέτα με σπανάκι και ντομάτα με σολομό είναι μια εξαιρετική επιλογή γιατί προσφέρει λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, ωμέγα-3 και βιταμίνη Α και C».Οι λόγοι που πρέπει να δοκιμάσεις αυτή την ομελέτα1. Είναι πλούσια σε βιταμίνες που προστατεύουν τα μάτιαΣυγκεκριμένα, μιλάμε για βιταμίνες A, C και D, όλες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ματιών. Θα λάβεις μια δόση βιταμίνης Α από τα αυγά, το σπανάκι και τον σολομό στην ομελέτα, η οποία βοηθά στην προστασία του κερατοειδούς και εμπλέκεται στη ροδοψίνη, μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη στον αμφιβληστροειδή. Η βιταμίνη C είναι μια άλλη βιταμίνη που προστατεύει τα μάτια που θα λάβεις από το σπανάκι και τις ντομάτες σε αυτό το πρωινό. Η βιταμίνη C έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη και επιβράδυνση της εξέλιξης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και απώλειας της οπτικής οξύτητας, σύμφωνα με την Αμερικανική Οπτομετρική Εταιρεία (AOA). Τα αυγά και ο σολομός είναι επίσης καλές πηγές βιταμίνης D. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν συνδεθεί με ζητήματα όπως η μυωπία, την απώλεια όρασης που σχετίζεται με την ηλικία, την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και την ξηροφθαλμία, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Απριλίου 2022 στο International Journal of Μοριακές Επιστήμες.2. Προσφέρει σημαντικά αντιοξειδωτικάΑυτή η νόστιμη ομελέτα είναι γεμάτη αντιοξειδωτικές ενώσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των ματιών σας από τη φθορά. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, που βρίσκονται στους κρόκους των αυγών και στο σπανάκι, είναι αντιοξειδωτικά που πιστεύεται ότι προστατεύουν την ωχρά κηλίδα (το μέρος του ματιού σου που επεξεργάζεται αυτό που βλέπεις ακριβώς μπροστά σου), βελτιώνει την οπτική οξύτητα και αποτρέπει τις οξειδωτικές βλάβες. Αυτές οι ενώσεις έχουν επίσης συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο οφθαλμικών παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης, σύμφωνα με την ανασκόπηση.3. Είναι γεμάτη με υγιή λίπηΤα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία θα βρεις στον σολομό και τα αυγά, δεν είναι μόνο ευεργετικά για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου σου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για τα μάτια σου. «Τα ωμέγα-3 κρατούν τα μάτια μας να λειτουργούν καλά και αποτρέπουν την ξηρότητα», λέει η Dr Thai στο Live Strong.Έρευνα δείχνει ότι τα ωμέγα-3 παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της όρασης και στη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνουν τη φλεγμονή στα μάτια, ενισχύουν την παραγωγή δακρύων και βοηθούν στην υποστήριξη του λιπαρού εξωτερικού στρώματος του ματιού.