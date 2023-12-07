2023-12-07 14:00:04
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANTENNA 13,0
ALPHA 11,9
STAR 10,1
MEGA 12,6
ΣΚΑΙ 6,7
OPEN 5,8
ΕΡΤ1 4,3
MAK TV 2,7
ΕΡΤ 3 1,5
ΕΡΤ2 0,7
OTHERS 30,8
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: tvnea.com
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANTENNA 13,0
ALPHA 11,9
STAR 10,1
MEGA 12,6
ΣΚΑΙ 6,7
OPEN 5,8
ΕΡΤ1 4,3
MAK TV 2,7
ΕΡΤ 3 1,5
ΕΡΤ2 0,7
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