2023-12-07 14:00:04
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 6/12/23
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54 

ANTENNA 13,0

ALPHA 11,9

STAR 10,1

MEGA 12,6

ΣΚΑΙ 6,7

OPEN 5,8

ΕΡΤ1 4,3

MAK TV 2,7

ΕΡΤ 3 1,5

ΕΡΤ2 0,7

OTHERS 30,8

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
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