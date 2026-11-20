Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το ΙΔΕΕΑΦ διοργανώνουν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 18:30, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Διακοπή Καπνίσματος στο Φαρμακείο: Πρωτόκολλα Παρέμβασης & Εξατομικευμένη Υποστήριξη του Καπνιστή»

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Self-care Academy και επικεντρώνεται στον ενεργό ρόλο που μπορεί να αναλάβει ο φαρμακοποιός στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.

Τι θα παρουσιαστεί

Η εκπαίδευση εστιάζει στις εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές για τη διακοπή του καπνίσματος, στα πρωτόκολλα παρέμβασης, στην παροχή σύντομης συμβουλευτικής, στην εξατομικευμένη υποστήριξη και παρακολούθηση του καπνιστή, καθώς και στην παραπομπή του σε κατάλληλο επαγγελματία υγείας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Κατσαούνου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Τη συζήτηση συντονίζουν οι φαρμακοποιοί Αντώνης Γεωργακόπουλος και Κωνσταντίνος Κάσσανδρος, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του ΠΦΣ.

farmakopoioi

ΠρόγραμμαΔιάβασε περισσότερα »