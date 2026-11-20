Γλώσσα: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε το φύλλο θεωρίας για τα παραθετικά που αναλύσαμε στην τάξη και, έπειτα, κάνουμε τις ασκήσεις της σχετικής φωτοτυπίας.Μαθηματικά: Συνεχίζοντας την επανάληψή μας πριν από το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της επόμενης Τετάρτης, 18/11, λύνουμε τα προβλήματα 4, 5 και 6 της φωτοτυπίας για το Ε.Κ.Π. και τον Μ.Κ.Δ., καθώς και την άσκηση 1 και το πρόβλημα 3 της φωτοτυπίας για τις δυνάμεις (και τις δύο φωτοτυπίες τις ξεκινήσαμε στην τάξη). Μπορούμε να συμβουλευτούμε και τις αντίστοιχες αναρτήσεις (εδώ, εδώ κι εδώ).Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία από το Τ.Ε. (κίτρινο βιβλίο) και το Β.Μ. (πράσινο βιβλίο - σελίδες 82 και 83) για όργανα και τη λειτουργία της αναπνοής, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Η αναπνοή" (σελίδες 106 - 109). Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 3 (παίρνουμε βοήθεια και από τη σχετιζόμενη ανάρτηση).

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