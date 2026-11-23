2026-11-23 07:39:34

Ο Σύλλογος "Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης", προσκαλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του, επί της οδού Νέα Μοναστηρίου 7 Β', στις 25/11/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00', με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ. Οικονομικός απολογισμός Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής sidirodromikanea

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