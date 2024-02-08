2024-02-08 09:58:36
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,0
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,1
ΣΗΜΕΡΑ 7,6
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 26,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,9
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,6
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 9,1
ΕΡΤ NEWS 0,0
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4,8
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 18,6
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,1
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,0
BREAKFAST@STAR 12,4
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,8
FAY S TIME 5,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,5
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,3
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 16,1
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 8,7
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 20,3
T-LIVE 8,3
ΕΛΕΝΗ 8,4
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,4
SHOPPING STAR 12,5
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,5
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,9
MY STYLE ROCKS 8,8
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,0
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 6,7
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12,4
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 7,2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 7,7
LIVE NEWS 9,9
THE CHASE 16,7
CASH OR TRASH 16,0
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,6
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 8,2
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 10,3
ALPHA NEWS 8,0
OPEN NEWS 4,0
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,0
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,7
STAR NEWS 12,0
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 4,6
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 11,8
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3,3
SWITCH 3,2
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 17,2
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 8,8
THE 2NIGHT SHOW 8,5
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,9
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 9,7
ΣΑΣΜΟΣ 13,4
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,1
SURVIVOR 14,7
MASTERCHEF 17,7
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 9,0
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 5,7
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,0
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,1
ΣΗΜΕΡΑ 7,6
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 26,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,9
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,6
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 9,1
ΕΡΤ NEWS 0,0
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4,8
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 18,6
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,1
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,0
BREAKFAST@STAR 12,4
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,8
FAY S TIME 5,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,5
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,3
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 16,1
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 8,7
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 20,3
T-LIVE 8,3
ΕΛΕΝΗ 8,4
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,4
SHOPPING STAR 12,5
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,5
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,9
MY STYLE ROCKS 8,8
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,0
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 6,7
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 12,4
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 7,2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 7,7
LIVE NEWS 9,9
THE CHASE 16,7
CASH OR TRASH 16,0
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,6
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 8,2
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 10,3
ALPHA NEWS 8,0
OPEN NEWS 4,0
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,0
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,7
STAR NEWS 12,0
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 4,6
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,0
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 11,8
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3,3
SWITCH 3,2
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 17,2
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 8,8
THE 2NIGHT SHOW 8,5
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,9
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 9,7
ΣΑΣΜΟΣ 13,4
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,1
SURVIVOR 14,7
MASTERCHEF 17,7
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 9,0
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 5,7
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
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