2024-02-08 09:58:36
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέαση: Δείτε αναλυτικά ανα ζώνη όλα τα προγράμματα (7/2/2024)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,0

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,1

ΣΗΜΕΡΑ 7,6

HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 26,3

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,9

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,6

MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 9,1

ΕΡΤ NEWS 0,0

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4,8

ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

SUPER KATERINA 18,6

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,1

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,0

BREAKFAST@STAR 12,4

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,4

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,8

FAY S TIME 5,6

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,5

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 16,1

ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,4

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 8,7

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 20,3


T-LIVE 8,3

ΕΛΕΝΗ 8,4

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,4

SHOPPING STAR 12,5

ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,5

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,9

MY STYLE ROCKS 8,8

ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,0

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 6,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

5X5 12,4

ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 7,2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 7,7

LIVE NEWS 9,9

THE CHASE 16,7

CASH OR TRASH 16,0

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,6

Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 8,2

ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ

Ειδήσεις 7μ.μ. 

ΑΝΤ1 NEWS 10,3

ALPHA NEWS 8,0

OPEN NEWS 4,0

ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,0

Ειδήσεις 8μ.μ.

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,7

STAR NEWS 12,0

ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,9

ΗΛΕΚΤΡΑ 4,6

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,0

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 11,8

LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3,3

SWITCH 3,2

PRIME TIME ΖΩΝΗ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 17,2

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 8,8

THE 2NIGHT SHOW 8,5

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,9

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 9,7

ΣΑΣΜΟΣ 13,4

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,1

SURVIVOR 14,7

MASTERCHEF 17,7

ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 9,0

Η ΠΑΡΑΛΙΑ 5,7

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/2/2024)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/2/2024)
Ένας σκύλος robot στο CERN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένας σκύλος robot στο CERN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/2/2024)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/2/2024)
Τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Κορίδη | Αθήνα | 26 Φεβρουαρίου 2024.
Τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Κορίδη | Αθήνα | 26 Φεβρουαρίου 2024.
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 6/2/2024
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 6/2/2024
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια σε Σύνολο και Δυναμικό κοινό (6/2/2024)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια σε Σύνολο και Δυναμικό κοινό (6/2/2024)
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί θεωρείται σημαντική η επέκταση του Μετρό προς το Ίλιον – Προχωρά ο διαγωνισμός ύψους 550 εκατ. ευρώ
Γιατί θεωρείται σημαντική η επέκταση του Μετρό προς το Ίλιον – Προχωρά ο διαγωνισμός ύψους 550 εκατ. ευρώ
Οι Boomers : Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Κανάκη στον ΑΝΤ1 που θα κάνει σήμερα πρεμιέρα... - Τι θα είναι η εκπομπή;
Οι Boomers : Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Κανάκη στον ΑΝΤ1 που θα κάνει σήμερα πρεμιέρα... - Τι θα είναι η εκπομπή;
Τέλος το χάρτινο εισιτήριο -Πώς θα μπαίνουμε σε Μετρό και λεωφορεία
Τέλος το χάρτινο εισιτήριο -Πώς θα μπαίνουμε σε Μετρό και λεωφορεία
Τρένο χτύπησε σε δέντρο και εκτροχιάστηκε κοντά στο Thetford με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί
Τρένο χτύπησε σε δέντρο και εκτροχιάστηκε κοντά στο Thetford με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί
Η Μάγισσα: Η στιγμή που όλοι περιμένουμε έφτασε...
Η Μάγισσα: Η στιγμή που όλοι περιμένουμε έφτασε...