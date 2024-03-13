2024-03-13 13:45:03
Φωτογραφία για Πτωτικές τάσεις για τον ALPHA - Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 12/3/2024
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54 

STAR 13,8 

ANTENNA 13,4 

MEGA 10,9

ALPHA 10,7  

ΣΚΑΙ 8,8 

ΕΡΤ1 3,8 

OPEN 3,4 

MAK TV 2,4

ΕΡΤ 3 1,4 

ΕΡΤ2 0,7 

OTHERS 30,6 

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
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