2024-03-13 13:45:03
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
STAR 13,8
ANTENNA 13,4
MEGA 10,9
ALPHA 10,7
ΣΚΑΙ 8,8
ΕΡΤ1 3,8
OPEN 3,4
MAK TV 2,4
ΕΡΤ 3 1,4
ΕΡΤ2 0,7
OTHERS 30,6
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: tvnea.com
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
STAR 13,8
ANTENNA 13,4
MEGA 10,9
ALPHA 10,7
ΣΚΑΙ 8,8
ΕΡΤ1 3,8
OPEN 3,4
MAK TV 2,4
ΕΡΤ 3 1,4
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