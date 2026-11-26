2026-11-26 10:30:44

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha κυριάρχησε στην ενημερωτική μάχη, καταγράφοντας 15,4% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα «MEGA Γεγονότα» με 9,2%, ενώ το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ακολούθησε με 8,8%. Το «Star News» σημείωσε 8,4%, ενώ το «ANT1 News» κατέγραψε 5,8%.



Το «OPEN News» συγκέντρωσε 5,0%, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, να ολοκληρώνει τη ζώνη με 4,2%.



Πηγή: tvnea.com



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