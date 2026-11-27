2026-11-27 10:22:29

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση, καταγράφοντας 13,1% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Star News» με 10,4%.



Τα «MEGA Γεγονότα» σημείωσαν 6,4%, ενώ το «OPEN News» κατέγραψε 6,3%. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 5,1%, με το «ANT1 News» να ακολουθεί στο 4,4%.



Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με τα αθλητικά και τον καιρό, ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2,4%.



Πηγή: tvnea.com



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