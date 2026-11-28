2026-11-28 09:50:15

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση, καταγράφοντας 14,9% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Star News» με 14,7%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» σημείωσαν 13,1%.



Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 8,8%, ενώ το «OPEN News» κατέγραψε 6,4%. Το «ANT1 News» σημείωσε 5,7%, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, να ολοκληρώνει τη ζώνη με 3,1%.



Πηγή: tvnea.com



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