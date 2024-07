2024-07-31 12:00:02

Η σειρά «Ψυχοκόρες» παραγωγής Feelgood για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ είναι υποψήφια σε 3 κατηγορίες στα Seoul International Drama Awards 2024:



● Best Series



● Best Director



● Best Screenwriter



Είναι η μοναδική ελληνική σειρά που πήρε υποψηφιότητες φέτος, παρόλο που στον διαγωνισμό συμμετείχαν και άλλες ελληνικές σειρές από άλλα κανάλια.



Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβρη.



Πηγή: typologies



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ