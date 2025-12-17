2025-12-17 10:26:18

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τη νέα ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρίες να αποπληρώσουν σε δόσεις τα οφειλόμενα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2024. Σύμφωνα με την απόφαση:



Ένταξη στη Ρύθμιση: Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2024, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2024 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο 236 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και των ετών 2019 έως και 2023 με βάση το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).



