2025-12-17 10:26:18
Φωτογραφία για Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τη νέα ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρίες να αποπληρώσουν σε δόσεις τα οφειλόμενα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2024. Σύμφωνα με την απόφαση:

Ένταξη στη Ρύθμιση: Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2024, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2024 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο 236 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και των ετών 2019 έως και 2023 με βάση το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΠΦΣ: Από 1/1/2026 οι συνταγές του Στρατου θα κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ!
ΠΦΣ: Από 1/1/2026 οι συνταγές του Στρατου θα κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ!
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
Payback ή playback στα φάρμακα; - Το clawback, πάντως, συνεχίζει να ανεβαίνει...
Payback ή playback στα φάρμακα; - Το clawback, πάντως, συνεχίζει να ανεβαίνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Ξεκίνησε τα γυρίσματά η
Ξεκίνησε τα γυρίσματά η " Βαλίτσα"...
50+ Χριστουγεννιάτικες ιδέες για το γιορτινό τραπέζι
50+ Χριστουγεννιάτικες ιδέες για το γιορτινό τραπέζι
iFixit ΣΤΟ App Store ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ app ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ AI ΒΟΗΘΟ FixBot για iOS και Android
iFixit ΣΤΟ App Store ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ app ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ AI ΒΟΗΘΟ FixBot για iOS και Android
Βιώσιμοι κήποι: πρακτικές συμβουλές για έναν φιλικό προς το περιβάλλον κήπο
Βιώσιμοι κήποι: πρακτικές συμβουλές για έναν φιλικό προς το περιβάλλον κήπο