Η νέα σεζόν ξεκινά με συναρπαστική, καθηλωτική και καταιγιστική διάθεση σταNovacinema,τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και τοNovalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες εμβληματικών σκηνοθετών, όπως«The Fabelmans» του StevenSpielberg,υποψήφια για 7 Oscar και τα «Γυρίσματα της τύχης» του WoodyAllen, τη νέα σειρά «Mary&George» με την JulianneMoore και το δυνατό αφιέρωμα στη σειρά ταινιών «Bourne» με τον MattDamonκαι τον JeremyRenner.Η ζώνη SundayPremiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ,με: Τηδραματικήταινία«The Teachers' Lounge» («ΣτοΓραφείο Καθηγητών» (1/9) μετουςLeonie Benesch, Rafael Stachowiak, Michael KlammerσεσκηνοθεσίατουIlkerCatak Τηρομαντικήκομεντί«Anyone but You» («Λατρεύω να σεΜισώ» (8/9) μετουςGlen Powell, Dermot Mulroney, Sydney SweeneyσεσκηνοθεσίατουWill Gluck Τηδραματικήταινίακαιυποψήφιαγια 7 Oscar«The Fabelmans» (15/9) μετουςMichelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen σεσκηνοθεσίατουSteven Spielberg Τηνκωμωδίαδράσης «Freelance» («ΕλεύθεροςΕπαγγελματίας»22/9) μετουςChristianSlater, JohnCena, AlisonBrieσεσκηνοθεσίαPierre Morel Τηδραματικήταινία «Coup de Chance» (Γυρίσματατηςτύχης», 29/9)μετους Lou de Laage, Niels Schneider σεσκηνοθεσίατουWoody AllenΠαράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουνκάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «PrimeThursdays»,ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες«BloodyCinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00),«FamilyCinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «WorldCinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «ClassicCinema»(κάθε Κυριακή 17:00) θαπροβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4τρεις μεγάλες πρεμιέρες νέων σειρών και τρεις πρεμιέρες νέων κύκλων! «House of Gods» (πρεμιέρα Σάββατο 14/9, 22:00) «Conviction» (πρεμιέρα Δευτέρα 16/9, 22:00) στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe και φυσικά η σειρά «Mary&George» (πρεμιέρα Παρασκευή 20/9, 23:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) με την μοναδική JulianneMooreυπόσχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές. Παράλληλα, ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των σειρών «Law &Order S.23» (πρεμιέρα Τρίτη 17/9, στις 22:00), «Alert: MissingPersonsUnit S.2» (πρεμιέρα Τετάρτη 18/9, στις 22:00) και «AlexRider S.3» (πρεμιέρα Πέμπτη 19/9 στις 22:00).Το δυνατό αφιέρωμα στο franchiseτων ταινιών «Bourne» υπόσχεται αδρεναλίνη και ένταση στο Novacinema2. Κάθε Πέμπτη του Σεπτεμβρίου στις 22:00 και την Πέμπτη 26/9 με 2 ταινίες backtoback θα προβληθούν όλες οι ταινίες της σειράς, «TheBourneIdentity (2002), «TheBourneSupremacy (2004)», «TheBourneUltimatum (2007)», «TheBourneLegacy (2012)» και «JasonBourne (2016)» με τον υπέροχο MattDamonαλλά και τον JeremyRennerστον πρωταγωνιστικό ρόλο.Στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις πρεμιέρες των ντοκιμαντέρ «Lioness: The NicolaAdamsStory» (3/9), HouseofKardashian (Ep.1&2, 10/9), HouseofKardashian (Ep.3, 17/9) και «Versace: Pain&Glory» (24/9).Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μίαταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «TheTonightShowJimmyFallon» και μετά το show θα κάνουν πρεμιέρα οι σειρές «Rapaseason 2» (2/9), «Based on a TrueStory» (10/9) και «YourHonor» (24/9).Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα τουΣεπτεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤVπου τους ταιριάζει.Πηγή: tvnea.com