Με ένταση και ξεκάθαρους νικητές εξελίχθηκε η prime time ζώνη, με τα προγράμματα να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις τους. Πρώτο και με σημαντική διαφορά τερμάτισε το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας 18,7%, ποσοστό που το ανέβασε με άνεση στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1, ο οποίος σημείωσε 12%, διατηρώντας την απήχηση και τη σταθερή του πορεία στο κοινό. Ακολούθησαν οι «Τρομεροί Γονείς» του Alpha με 11,6%, ενώ η ταινία του Star κινήθηκε επίσης ψηλά, φτάνοντας το 10,6%.

Στο 10% βρέθηκε το «Άκης Food Tour» στον Alpha, την ώρα που η ταινία του Star σε άλλη ζώνη κινήθηκε στο 9%. Λίγο πιο χαμηλά, το «The Road Show» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 9,8%, ενώ η επανάληψη του πρώτου επεισοδίου τη σειράς Το σόι σου στον Alpha σημείωσε 9,7% και το δεύτερο επεισόδιο 8,6%.

Με πιο περιορισμένη δυναμική, το Hotel Elvira στο Mega συγκέντρωσε 5,7%, παρουσιάζοντας χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η ταινία του Open σημείωσε μόλις 2,6%, παραμένοντας στα χαμηλά της ζώνης.



Στον πάτο της τηλεθέασης, η εκπομπή «Παρέα» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 1,4%, ολοκληρώνοντας μια prime time βραδιά με έντονες αντιθέσεις και εμφανείς διαφορές ανάμεσα στους πρωταγωνιστές  της τηλεοπτικής μάχης.



