… δεν ήταν ούτε σπειροειδής γαλαξίας, ούτε UFO. Ήταν η σπείρα της SpaceX.

Η γαλάζια σπείρα που εμφανίστηκε χτες βράδυ πάνω από την Ευρώπη και παρέμεινε στον ουρανό για λίγα λεπτά, έκανε τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Κροατία, η Πολωνία και η Ουγγαρία να υποθέσουν ότι οφειλόταν σε εξωγήινο διαστημόπλοιο!

Το βίντεο από το Χ δείχνει την γαλάζια σπείρα να εμφανίζεται και να επεκτείνεται στον ουρανό της Κροατίας

Μοιάζει με σπειροειδή γαλαξία, και είναι ένα παράδειγμα αυτού που ορισμένοι αποκαλούν «σπείρα της SpaceX»

. Τέτοιες οι δομές αναπτύσσονται όταν το ανώτερο τμήμα ενός πυραύλου Falcon 9 διαχωρίζεται πέφτοντας προς τα κάτω, ενώ το υπόλοιπο τμήμα συνεχίζει προς το διάστημα. Tότε απορρίπτεται σπειροειδώς το υπόλοιπο των καυσίμων, το οποίο εξαιτίας του υψομέτρου παγώνει αμέσως, διατηρώντας ένα μοτίβο στροβιλισμού. Και όταν το φως αντανακλάται από αυτή τη δομή, δημιουργεί αυτές τις παράξενες γαλάζιες σπείρες στον ουρανό.

διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ: Mysterious blue spiral spotted over European skies. What was it?







Πηγή:https://physicsgg.me/

