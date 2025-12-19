2025-12-19 09:29:52
Με κανονικούς ρυθμούς πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς, παρά τον σάλο που προκάλεσε η μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του λίγες ώρες νωρίτερα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε εκατοντάδες θαυμαστές, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα και αποθέωση.

Φορώντας ένα μπλε μπουρνούζι και παπιγιόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε τις επιτυχίες του σε ένα νυχτερινό κέντρο το οποίο ήταν κατάμεστο από θαυμαστές του. 

Στην έναρξη της εμφάνισής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να στείλει ένα σύντομο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα προς το κοινό, λέγοντας:

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός», μια φράση με ιδιαίτερο νόημα, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», με τον κοινό να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο τραγουδιστής είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Η βραδιά συνεχίστηκε κανονικά, με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες του και να δείχνει εμφανώς συγκινημένος από τη στήριξη του κόσμου. Η παρουσία του στη σκηνή και η στάση του έδειξαν ότι παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά του, αφήνοντας τη δικαστική υπόθεση να ακολουθήσει τον δρόμο της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο — μέσω του δικηγόρου του — για ανυπόστατες κατηγορίες και οργανωμένη προσπάθεια πλήγματος της προσωπικής και επαγγελματικής του εικόνας.



