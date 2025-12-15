2025-12-15 13:43:54
Φωτογραφία για Εξιτήριο για την Έλενα Παπαρίζου – Πότε επιστρέφει στο Voice και στο νυχτερινό μαγαζί;
Εξιτήριο από το νοσοκομείο φαίνεται ότι πήρε η Έλενα Παπαρίζου, σύμφωνα με το Πρωινό.

Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αφήσει για λίγο τη θέση της στο Voice, αλλά και να πάνε πίσω οι εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί.

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή, επέστρεψε στο σπίτι της, όπου και ξεκουράζεται.

Όπως μετέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης, η ίδια αναρρώνει και προετοιμάζεται για την επιστροφή της τόσο στο τηλεπαιχνίδι, όσο και στο Nox.

Η πρεμιέρα της Έλενας Παπαρίζου θα πάει λίγο πίσω και όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος θα γίνει ανήμερα των Θεοφανείων.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Mega – Alpha: Απόλυτο θρίλερ τηλεθέασης για την πρωτιά του 2025 – Μάχη μέχρι το φώτο φίνις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Mega – Alpha: Απόλυτο θρίλερ τηλεθέασης για την πρωτιά του 2025 – Μάχη μέχρι το φώτο φίνις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
The Voice of Greece»: Δίνονται τα τελευταία εισιτήρια για τα LIVE
The Voice of Greece»: Δίνονται τα τελευταία εισιτήρια για τα LIVE
Το «The Voice of Greece» στην τελική ευθεία των Battles
Το «The Voice of Greece» στην τελική ευθεία των Battles
Nemo κατά EBU: «Οι αξίες της Eurovision δεν τηρούνται» — Επιστρέφει το τρόπαιο
Nemo κατά EBU: «Οι αξίες της Eurovision δεν τηρούνται» — Επιστρέφει το τρόπαιο
Επέστρεψε στο The Voice γνωστός coach – Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι κριτές
Επέστρεψε στο The Voice γνωστός coach – Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι κριτές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Το απερχόμενο ΔΣ του ΠΦΣ κάνει τον απολογισμό του: Τι κατάφερε σε αυτή την 3ετία
Το απερχόμενο ΔΣ του ΠΦΣ κάνει τον απολογισμό του: Τι κατάφερε σε αυτή την 3ετία
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι φέρνουν επανάσταση στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά ταξίδια.
Οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι φέρνουν επανάσταση στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά ταξίδια.
Το καταστροφικό οικολογικό αποτύπωμα των Χριστουγέννων
Το καταστροφικό οικολογικό αποτύπωμα των Χριστουγέννων