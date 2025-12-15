2025-12-15 13:43:54

Εξιτήριο από το νοσοκομείο φαίνεται ότι πήρε η Έλενα Παπαρίζου, σύμφωνα με το Πρωινό.



Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αφήσει για λίγο τη θέση της στο Voice, αλλά και να πάνε πίσω οι εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί.



Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή, επέστρεψε στο σπίτι της, όπου και ξεκουράζεται.



Όπως μετέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης, η ίδια αναρρώνει και προετοιμάζεται για την επιστροφή της τόσο στο τηλεπαιχνίδι, όσο και στο Nox.



Η πρεμιέρα της Έλενας Παπαρίζου θα πάει λίγο πίσω και όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος θα γίνει ανήμερα των Θεοφανείων.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ