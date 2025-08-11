2025-08-11 22:04:51
Τέσσερις μονάδες του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης ύδατος που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

Το Γκραβελίν, που βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Δυτικής Ευρώπης, τόσο ως προς τον αριθμό των αντιδραστήρων όσο και ως προς την παραγωγική του ικανότητα (6 αντιδραστήρες πιεσμένου νερού ισχύος 900 μεγαβάτ ο καθένας). Ο σταθμός πρόκειται να φιλοξενήσει δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς (EPR2) ισχύος 1600 MW ο καθένας έως το 2040.

Πηγές: Le Figaro, AFP

