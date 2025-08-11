2025-08-11 19:22:42
Φωτογραφία για Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Αστακού διοργάνωσε μια ξεχωριστή : Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δημιουργιών, στην παραλία του Αστακού.



Χρήστος  Μπόνης 



Φιλοδοξία της εκδήλωσης ηταν και είναι(γενικά) να αναδείξει τον πλούτο της περιοχής, μέσα απο τις δημιουργίες  απο τα τοπικά προϊόντα(μαρμελάδα, μελι, γλυκά, τοπικά ποτά και χυμούς,)  αλλά  και τις χειροποίητες καλλιτεχνικές δημιουργίες   των ιδίων των δημιουργών . Στόχος πέραν της προώθηση των προϊόντων, παραμένει η  προσέλκυση ακομη περισσοτέρων δημιουργών   αλλα και επισκεπτών  απο ολη την περιοχή.....



