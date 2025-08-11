2025-08-11 22:04:51
Φωτογραφία για FT: Πρωτοφανής συμφωνία μεταξύ Nvidia-AMD και ΗΠΑ: Θα αποδίδουν στην κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα
 Η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο της τάξεως του 15% των εσόδων από ορισμένα τσιπ που πωλούνται στην Κίνα, όπως μεταδίδει η εφημερίδα "Financial Times".

Οι δύο "γίγαντες" κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την άνευ προηγουμένου συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, συμπεριλαμβανομένου και ενός Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308. Δύο πηγές που έχουν πληροφόρήση για τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Σημειώνεται ότι ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους FT.

Σε δήλωσή της στην εφημερίδα, η Nvidia ανέφερε: "Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές".

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα εφαρμόσει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός εάν μια εταιρεία "κατασκευάζει στις ΗΠΑ".
Αυτό είναι το νέο τοπίο στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς Τραμπ
Μέδουσες «εισέβαλαν και παρέλυσαν» πυρηνικό εργοστάσιο
Τα τρένα δεν κινούνται πλέον στην ώρα τους στη Γερμανία
Εμπορευματικά τρένα από την Κίνα περνούν από την Τουρκία καθ' οδόν προς την Ευρώπη
Γιατί το σιδηροδρομικό όνειρο της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία δεν γίνεται πραγματικότητα
Θα μπορούσε ένα τρένο-σφαίρα και μια χειραψία μεταξύ Ινδίας και Ιαπωνίας να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον των ταξιδιών και της φιλίας;
Εκατοντάδες Σουδανοί αναχώρησαν από το Κάιρο με τρένο για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Εικόνες από το σταθμό Ραμσή
Με drones και κάμερες σώματος οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας – Πρόστιμα 27,1 εκατ. το α΄ 7μηνο
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Αστακού διοργάνωσε μια ξεχωριστή : Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δημιουργιών, στην παραλία του Αστακού.
ΟΣΕ: Τέλος ο Τερεζάκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος Παληός
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η GOOGLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Ο Πέτρος Κουσουλός και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
