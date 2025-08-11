2025-08-11 22:04:51

Η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο της τάξεως του 15% των εσόδων από ορισμένα τσιπ που πωλούνται στην Κίνα, όπως μεταδίδει η εφημερίδα "Financial Times".



Οι δύο "γίγαντες" κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την άνευ προηγουμένου συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, συμπεριλαμβανομένου και ενός Αμερικανού αξιωματούχου.



Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308. Δύο πηγές που έχουν πληροφόρήση για τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.



Σημειώνεται ότι ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους FT.



Σε δήλωσή της στην εφημερίδα, η Nvidia ανέφερε: "Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές".



Play Video



Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα εφαρμόσει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός εάν μια εταιρεία "κατασκευάζει στις ΗΠΑ".

greece-salonikia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ