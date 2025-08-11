2025-08-11 17:55:47
Φωτογραφία για Ο Πέτρος Κουσουλός και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;

 





Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό.



Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.  

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
