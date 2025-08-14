2025-08-14 14:36:03
Φωτογραφία για Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Οι επιβάτες περιέγραψαν τη φρίκη και τον πανικό που βίωσαν όταν ένα βαγόνι τρένου τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ ταξίδευε κατά μήκος των νοτιοδυτικών ακτών της Ιταλίας .independent.co.ukΠερίπου 15 επιβάτες τραυματίστηκαν, αναφέρουν τοπικές αναφορές, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα.Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνό να βγαίνει από την οροφή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στο Ιράν
30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στο Ιράν
Σύγκρουση τρένου και λεωφορείου στην κεντρική Κένυα - Τουλάχιστον 6 νεκροί
Σύγκρουση τρένου και λεωφορείου στην κεντρική Κένυα - Τουλάχιστον 6 νεκροί
Από τον πατέρα στη κόρη τα
Από τον πατέρα στη κόρη τα "κλειδιά" του τρένου...
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Μετάσταση της Θεοτόκου
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Μετάσταση της Θεοτόκου