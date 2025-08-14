Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία έγινε αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από τους ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην εμβληματική κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Παρά Πέντε». Η ηθοποιός έφυγε πρόωρα από τη ζωή, με τα αίτια του θανάτου της να μην έχουν ακόμη γίνει γνωστά.Η Πόπη Χριστοδούλου κατέκτησε το κοινό με τον διπλό της ρόλο στη σειρά, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές γέλιου και τρυφερότητας. Πέρα από το Παρά Πέντε, συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως οι 7 Θανάσιμες Πεθερές, Safe Sex και η ταινία Νήσος.Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στη διδασκαλία θεάτρου, συνεργαζόμενη με τη σχολή Tabula Rasa και τη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, μεταδίδοντας την αγάπη της για την τέχνη στις νέες γενιές ηθοποιών. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023, ως καλεσμένη στην εκπομπή Πάμε Δανάη του MEGA, όπου μοιράστηκε με συγκίνηση αναμνήσεις από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς.Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε με συγκινητικά λόγια ο Παναγιώτης Καποδίστριας, περιγράφοντας τη φιλία και τη συνεργασία τους ως μια σχέση γεμάτη γέλια, συγκινήσεις, δημιουργία αλλά και έντονες στιγμές που πάντα κατέληγαν σε μια αγκαλιά. «Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου», έγραψε μεταξύ άλλων.Η σχολή Tabula Rasa την αποχαιρέτησε επίσης με βαθιά συγκίνηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν απλώς καθηγήτρια, αλλά κομμάτι της ψυχής τους – μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της πιο πολύ απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.Η απώλεια της Πόπης Χριστοδούλου αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η κληρονομιά της, ωστόσο, μέσα από τους ρόλους, τις ερμηνείες και τη διδασκαλία της, θα συνεχίσει να εμπνέει και να συγκινεί.Καλό ταξίδι, Πόπη.Πηγή: tvnea.com