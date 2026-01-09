2026-01-09 21:44:40
Φωτογραφία για Η Ιταλία αντιμετωπίζει πανεθνική απεργία στα τρένα
Οι επιβάτες τρένων στην Ιταλία αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω 24ωρης απεργίας .Η Ιταλία αντιμετωπίζει προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω 24ωρης πανεθνικής απεργίας του προσωπικού των τρένων και των εργαζομένων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων.wantedinrome.comΗ απεργία έχει προγραμματιστεί από τις 21:00 την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έως τις 21:00 το sidirodromikanea
Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1
Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1
Οι φιλοδοξίες των κυπριακών σιδηροδρόμων αναβιώνουν
Οι φιλοδοξίες των κυπριακών σιδηροδρόμων αναβιώνουν
