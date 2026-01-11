2026-01-11 12:31:12

«Ηλίθιοι. Κάνουν ηλίθια πράγματα, επειδή είναι ηλίθιοι». Ήταν μια ατάκα που χρησιμοποιήθηκε στην σειρά κινουμένων σχεδίων Archer και μου φαίνεται η πιο εύστοχη για αυτό το κλιπ δύο ανθρώπων που «κάνουν σερφ στο τρένο» στην κορυφή του Amtrak Pacific Surfliner.surfer.comΣτο σύντομο κλιπ στο Instagram παρακάτω βλέπουμε δύο άτομα, το ένα να βιντεοσκοπεί το άλλο καθώς τρέχει προς την κάμερα, καθώς το sidirodromikanea

