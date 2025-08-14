2025-08-14 10:32:37
Φωτογραφία για Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Μετάσταση της Θεοτόκου
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει τα εξής στο "Β' Εγκώμιον εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεοτόκου": «Μετακαλεσάμενοι (δηλ. ο αυτοκράτωρ Μαρκιανός και η Πουλχερία) Ιουβενάλιον τον Ιεροσολύμων Επίσκοπονκαι τους από Παλαιστίνης επισκόπους τότε εν τη βασιλευούση ενδημούντας πόλει, δια την τον τηνικαύτα εν Χαλκηδόνι γενομένην σύνοδον, λέγουσιν αυτοίς. Ακούομεν είναι εν Ιεροσολύμοις την πρώτην και εξαίρετον της παναγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας Εκκλησίαν εν χωρίω καλουμένω Γεθσημανή ένθα το ζωηρόν αυτής σώμα κατετέθη εν σορώ. Βουλόμεθα τοίνυν το λείψανον αναγαγείν ενταύθα εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως. Υπολαβών δε Ιουβενάλιος απεκρίθη. Τη μεν άγια και θεοπνεύστω Γραφή ουκ εμφέρεται τα κατά την τελετήν της αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας δε και αληθέστατης παραδόσεως παρειλήφαμεν, ότι εν τω καιρώ της ένδοξου κοιμήσεως αυτής, οι μεν άλλοι σύμπαντες απόστολοι εν καιρού ροπή μετάρσιοι συνήχθησαν εις Ιεροσόλυμα. Το δε θεοδόχον αυτής σώμα μετ' αγγελικής και αποστολικής υμνωδίας εκκομισθέν και κηδευθέν εν σορώ εν τη Γεθσημανή κατετέθη. Μετά τρεις ημέρας της αγγελικής υμνωδίας παυσαμένης παρόντων των αποστόλων, ενός αυτοίς απολειφθέντος Θωμά, και μετά την τρίτην ημέραν ελθόντων, και το θεοδόχον σώμα προσκυνήσαι βουληθέντων, ήνοιξαν την σορόν. Και το μεν σώμα αυτής το πανύμνητον ουδαμώς ευρείν ηδυνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρόντες... ησφαλίσαντο την σορόν». (P.G. 96, 747-749)
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εντυπωσιακή η βροχή των Περσίδων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εντυπωσιακή η βροχή των Περσίδων
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άγιος έρωτας: Η Γιούλικα Σκαφιδά εισβάλλει στον δεύτερο κύκλο της σειράς
Άγιος έρωτας: Η Γιούλικα Σκαφιδά εισβάλλει στον δεύτερο κύκλο της σειράς
Ποιος γνωστός ηθοποιός μπαίνει στην σειρά Άγιος Έρωτας;
Ποιος γνωστός ηθοποιός μπαίνει στην σειρά Άγιος Έρωτας;
Ιωάννης Παρασκευόπουλος ο διακεκριμένος Έλληνας αστρονόμος
Ιωάννης Παρασκευόπουλος ο διακεκριμένος Έλληνας αστρονόμος
Άγιος Έρωτας: Ένας τηλεοπτικός έρωτας με πάθος, αλλά και αδυναμίες...
Άγιος Έρωτας: Ένας τηλεοπτικός έρωτας με πάθος, αλλά και αδυναμίες...
Άγιος έρωτας: 100 επεισόδια με πρωτιές και ρεκόρ τηλεθέασης
Άγιος έρωτας: 100 επεισόδια με πρωτιές και ρεκόρ τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό (και Θεολόγοι)
Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό (και Θεολόγοι)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Βρέθηκε σώος ο 79χρονος
Βρέθηκε σώος ο 79χρονος
ΩΣ ΤΟ 230 ΤΑ WINDOWS ΑΛΛΑΖΟΥΝ- ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ PC
ΩΣ ΤΟ 230 ΤΑ WINDOWS ΑΛΛΑΖΟΥΝ- ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ PC
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.