2025-08-19 02:35:31

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης.



Η Τάνια Πέτρου, 43 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή των Νέων Βρασνών, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, το βράδυ της 17/08/2025.



Έχει μαύρα μακριά μαλλιά με φράντζα πιασμένα σε αλογοουρά, καστανά μάτια, ύψος 1,65μ και είναι αδύνατη.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, τζιν βερμούδα χρώματος μαύρου, ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια και μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα ώμου μαύρου χρώματος.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 18/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.



Η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

