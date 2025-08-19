2025-08-19 02:35:31
Φωτογραφία για Ασπροβάλτα: Εξαφάνιση 43χρονης
Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης.

Η Τάνια Πέτρου, 43 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή των Νέων Βρασνών, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, το βράδυ της 17/08/2025.

Έχει μαύρα μακριά μαλλιά με φράντζα πιασμένα σε αλογοουρά, καστανά μάτια, ύψος 1,65μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, τζιν βερμούδα χρώματος μαύρου, ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια και μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα ώμου μαύρου χρώματος.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 18/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πυρηνικά Απόβλητα: Το σχέδιο για να μετατραπούν σε πυρηνικά καύσιμα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πυρηνικά Απόβλητα: Το σχέδιο για να μετατραπούν σε πυρηνικά καύσιμα
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πλαταμώνας: Εξαφάνιση ηλικιωμένης
Πλαταμώνας: Εξαφάνιση ηλικιωμένης
Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε;
Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε;
SILVER ALERT! Εξαφάνιση ενήλικης
SILVER ALERT! Εξαφάνιση ενήλικης
Κολωνός: Εξαφάνιση 75χρονης. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο
Κολωνός: Εξαφάνιση 75χρονης. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο
Εξαφάνιση ηλικιωμένης στη Λειβαδιά
Εξαφάνιση ηλικιωμένης στη Λειβαδιά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η AI σχεδιάζει περίεργα πειράματα Φυσικής. Και όμως που λειτουργούν!
Η AI σχεδιάζει περίεργα πειράματα Φυσικής. Και όμως που λειτουργούν!
Έφυγε από την ζωή ο σιδηροδρομικός Χρήστος Σαβιολίδης
Έφυγε από την ζωή ο σιδηροδρομικός Χρήστος Σαβιολίδης
OI HACKERS ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
OI HACKERS ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
SILVER ALERT στην Αθήνα
SILVER ALERT στην Αθήνα
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1