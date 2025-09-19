2025-09-19 20:15:55

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένου.



Ο Γεώργιος Σκανδάλος, 85 ετών, εξαφανίστηκε από την παραλία του Καστελλόκαμου, στην Πάτρα, όπου έκανε διακοπές, το μεσημέρι της 17/09/25.



Είναι φαλακρός με λευκά μαλλιά στα πλαϊνά και στο επάνω μέρος του κεφαλιού, έχει γαλανά μάτια, ύψος 1,63μ και είναι πολύ αδύνατος.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε καπέλο τύπου τζόκεϊ με το λογότυπο “Aegean Air Lines“, μπλούζα σιελ τύπου polo με λευκές ρίγες στο γιακά και τα μανίκια, γκρι βερμούδα με τσέπες και στα πλαϊνά 2 μαύρες ρίγες, μαύρες κάλτσες και γκρι πάνινα παπούτσια.



Έχει πολύ γρήγορο βηματισμό και ένα εμφανές σημάδι από χειρουργική επέμβαση στο δεξί ισχίο.



Πάσχει από Άνοια.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το απόγευμα της 19/09/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

