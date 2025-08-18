Σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι περίοδος διακοπών. Ωστόσο, στις μέρες μας, οι διακοπές δεν σημαίνουν απαραίτητα την πλήρη απομάκρυνση από τη δουλειά – κάτι που αποτελεί την άλλη όψη της υβριδικής εργασίας. Η ευέλικτη αυτή προσέγγιση συχνά οδηγεί στη μετατόπιση των επαγγελματικών υποχρεώσεων προς τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο οι εργαζόμενοι να παίρνουν μαζί τους το λάπτοπ στις διακοπές. Παρόλο που κανείς δεν θέλει πραγματικά να δουλεύει ενώ βρίσκεται σε άδεια, αυτό μπορεί να μειώσει την πίεση της ολοκλήρωσης εκκρεμοτήτων πριν την έναρξή της και να επιτρέψει την εκτέλεση κρίσιμων εργασιών σε συνθήκες χαλάρωσης, όπως δίπλα σε μία πισίνα.

Η εκτεταμένη συνδεσιμότητα που προσφέρεται σήμερα σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, εστιατόρια, ξενοδοχεία και στους περισσότερους εσωτερικούς δημόσιους χώρους καθιστά πιο εύκολη από ποτέ τη διατήρηση της επαφής με την εργασία

. Η δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi σε πολλά σημεία και η αξιόπιστη κάλυψη 4G ή 5G όπου δεν υπάρχει Wi-Fi επιτρέπουν τον απρόσκοπτο συνδυασμό εργασίας και διακοπών, ακόμα κι όταν κάποιος βρίσκεται εκτός γραφείου.

Η αυξανόμενη αξιοποίηση της συνδεσιμότητας αυτής από τους ταξιδιώτες δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους κυβερνοεγκληματίες. Οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν σχεδόν 25.000 δωρεάν σημεία Wi-Fi στο Παρίσι, ενόψει των Θερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι σχεδόν το 25% αυτών των δικτύων διέθετε αδύναμη ή καθόλου κρυπτογράφηση, καθιστώντας τους χρήστες ευάλωτους σε κλοπές προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Οι ταξιδιώτες συχνά επαναπαύονται: Το ανοίκειο περιβάλλον ενός νέου προορισμού ή μιας ξένης γλώσσας μπορούν να λειτουργήσουν ως ιδανικό καμουφλάζ για μια κυβερνοεπίθεση, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ευτυχώς, με μερικά έξυπνα εργαλεία και καλές συνήθειες μπορείτε να παραμείνετε προστατευμένοι, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της εξ αποστάσεως εργασίας.

Χρησιμοποιήστε VPN για ασφαλείς συνδέσεις

Το VPN είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα, ειδικά όταν εργάζεστε από άγνωστες τοποθεσίες. Κρυπτογραφώντας την κίνησή σας στο διαδίκτυο, το VPN διασφαλίζει ότι οι χάκερ δεν μπορούν να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης ή οικονομικά στοιχεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ανοίγετε επαγγελματικά email ή αρχεία της εταιρείας μέσω δημόσιου Wi-Fi — περιβάλλον στο οποίο καραδοκούν συχνά οι κυβερνοεγκληματίες.

Πέρα από την ασφάλεια, το VPN αποκρύπτει επίσης τη διεύθυνση IP σας, αποτρέποντας διαφημιστές και κακόβουλους χρήστες από το να παρακολουθούν τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Αν η εργασία σας απαιτεί πρόσβαση σε εργαλεία ή ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, το VPN σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε τοπικό περιεχόμενο. Αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους ταξιδιώτες, οι οποίοι χρειάζονται συχνά απρόσκοπτη πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες και ιστότοπους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Το Kaspersky VPN Secure Connection διασφαλίζει ότι η IP σας παραμένει κρυφή και η περιήγησή σας ιδιωτική, ενώ η κρυπτογράφηση επιπέδου τραπεζικών συστημάτων προστατεύει κάθε byte δεδομένων, με ταχύτατη πρόσβαση σε 110 τοποθεσίες server σε 89 χώρες. Στη διαδικασία πιστοποίησης για το 2024, το Kaspersky VPN σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στην ταχύτητα torrenting, χωρίς καμία διαρροή δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε eSIM για αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα κινητής

Ένα ακόμη χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει εύκολη και αδιάλειπτη σύνδεση μέσω τοπικών δικτύων κινητής, χωρίς την ανάγκη της φυσικής SIM, είναι η eSIM. Η eSIM αποτελεί πραγματική επανάσταση για όσους πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια και θέλουν να αποφύγουν τις υπέρογκες χρεώσεις περιαγωγής ή την ταλαιπωρία της αναζήτησης προσωρινών SIM σε ξένες χώρες.

Με την eSIM μπορείτε να κατεβάσετε ένα τοπικό πακέτο δεδομένων πριν καν φτάσετε στον προορισμό σας, εξασφαλίζοντας άμεση σύνδεση με το που θα προσγειωθείτε. Έτσι, δεν χρειάζεται να βασίζεστε σε μη ασφαλή σημεία δημόσιου Wi-Fi, μειώνοντας σημαντικά την έκθεσή σας σε κυβερνοαπειλές. Επιπλέον, πολλοί πάροχοι eSIM σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε πολλαπλά προφίλ σε μία μόνο συσκευή, διευκολύνοντας την εναλλαγή μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών πακέτων δεδομένων χωρίς να χρειάζεστε δύο κινητά.

Υπηρεσίες όπως το Kaspersky eSIM Store επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν και να ενεργοποιούν πακέτα δεδομένων εκ των προτέρων, να παρακολουθούν τη χρήση τους και να προσθέτουν δεδομένα όταν χρειάζεται — όλα μέσα από μία και μόνο εφαρμογή.

Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA)

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, είναι συχνό φαινόμενο οι συσκευές να παραμένουν χωρίς επίβλεψη. Για να προστατευτείτε από ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, είναι σημαντικό να έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) σε όλους τους κρίσιμους λογαριασμούς σας και να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι αν κάποιος αποκτήσει φυσική πρόσβαση στη συσκευή σας, θα δυσκολευτεί να παραβιάσει τα δεδομένα σας.

Κάποιες τελευταίες συμβουλές για ασφαλές καλοκαιρινό «workation»

Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε VPN, eSIM και έχετε ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), οι συσκευές σας χρειάζονται ισχυρή προστασία από κακόβουλο λογισμικό, απάτες phishing και ransomware. Οι κυβερνοεγκληματίες στοχοποιούν συχνά εξ αποστάσεως εργαζόμενους που ενδέχεται να επαναπαυτούν κατά τη διάρκεια ταξιδιών, κάτι που καθιστά απαραίτητη την προστασία σε πραγματικό χρόνο.

Τα σύγχρονα προγράμματα antivirus δεν περιορίζονται απλώς στο σκανάρισμα για ιούς — μπλοκάρουν ενεργά κακόβουλες λήψεις, σας προειδοποιούν για απόπειρες phishing και ασφαλίζουν τους κωδικούς πρόσβασης και τα οικονομικά σας δεδομένα. Για πιο ολοκληρωμένη προστασία, σκεφτείτε την επιλογή μιας λύσης όπως το Kaspersky Premium, που συνδυάζει antivirus, VPN και διαχείριση κωδικών πρόσβασης σε ένα εύχρηστο πακέτο.

Προτού ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, θυμηθείτε μερικές ακόμα βασικές προφυλάξεις: Να ελέγχετε πάντα προσεκτικά τα δίκτυα Wi-Fi πριν συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε VPN και αποφύγετε την αυτόματη σύνδεση σε άγνωστα hotspots. Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) σε όλους τους κρίσιμους λογαριασμούς για επιπλέον ασφάλεια. Μην ξεχνάτε επίσης να κρατάτε το λογισμικό σας ενημερωμένο, καθώς οι ενημερώσεις συχνά περιλαμβάνουν σημαντικές διορθώσεις ασφαλείας.

Συνδυάζοντας VPN, eSIM και ισχυρό antivirus, μπορείτε να εργάζεστε από οπουδήποτε με σιγουριά — είτε στέλνετε email από την άκρη της πισίνας είτε συμμετέχετε σε βιντεοκλήση από μια σκηνή σε φεστιβάλ. Μείνετε ασφαλείς, συνδεδεμένοι και απολαύστε στο έπακρο το καλοκαίρι σας χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλειά σας.

