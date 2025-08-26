2025-08-26 01:19:17

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.



Ο Φραγκίσκος Καφιέρης, 57 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στα Βασιλικά Σαλαμίνας, το μεσημέρι της 25/08/25.



Έχει καστανά με γκρίζα κοντά πυκνά μαλλιά, ελαφριά γκρίζα γενειάδα με μουστάκι, γαλανά μάτια, ύψος 1,80μ και είναι εύσωμος. Φοράει γυαλιά οράσεως.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 26/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

