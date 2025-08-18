2025-08-18 20:34:20

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.



Ο Νικόλαος Τρικοίλης, 39 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, το μεσημέρι της 15/08/25.



Έχει πολύ κοντά μαύρα μαλλιά, ελαφρύ μούσι και μουστάκι, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος. Στον δεξιό του ώμο έχει τατουάζ που απεικονίζει μάσκα κλόουν.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα , μαύρο παντελόνι , μαύρα αθλητικά παπούτσια και μαύρο τσαντάκι μέσης.



Η υπηρεσία SILVER ALERT, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το απόγευμα της 18/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

