Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
2025-08-22 09:50:05
Το Σάββατο 23 Αυγούστου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού στις 07:00.
