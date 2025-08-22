2025-08-22 09:50:05
Φωτογραφία για Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού



Το Σάββατο 23 Αυγούστου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού στις 07:00. 

