Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου σε ανακοίνωση σχετικά με το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο δημοσιογράφο.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.
Η σύζυγος
Τίνα
Τα παιδιά
Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
Τα εγγόνια
Γιώργος και Αλέξανδρος
Πηγή: tvnea.com