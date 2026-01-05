





Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου σε ανακοίνωση σχετικά με το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.







Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:







«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»







«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού







Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.







Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος

Πηγή: tvnea.com