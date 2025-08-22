2025-08-22 06:59:44
Φωτογραφία για Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
Το τρένο με μπαταρία της Great Western Railway πέτυχε ένα πρωτοποριακό ορόσημο, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 320 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση, και σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων. Railway SupplyΗ Great Western Railway πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο στις 20 Αυγούστου 2025. Η ηλεκτρική μονάδα μπαταρίας Class 230 ολοκλήρωσε μια διαδρομή 320 χιλιομέτρων sidirodromikanea
