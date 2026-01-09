2026-01-09 14:56:23
Από τις 26 Ιανουαρίου, κάθε απόγευμα στις 18.30, το Beat My Guest, το πιο feelgood μουσικό game-show, που κάνει το σπίτι μας stage και τους καλεσμένους stars, έρχεται στον ΣΚΑΪ και δίνει ρυθμό στα απογεύματά μας.

Πέντε... δυνατές φωνές της διπλανής πόρτας, πέντε διαγωνιζόμενοι ανοίγουν τα σπίτια τους, μοιράζονται μαζί μας την αγαπημένη τους playlist και δίνουν τη δική τους ξεχωριστή performance ερμηνεύοντας τα τραγούδια που τους έχουν σημαδέψει.

Κάθε μέρα, ζούμε το προσωπικό Top 5 κάθε οικοδεσπότη, από τις πιο απρόσμενες επιλογές μέχρι τα τελευταία hits.

Οι πιο απολαυστικές homemade συναυλίες ολοκληρώνονται με μία τριπλή διάκριση για τον νικητή, εκείνον που επέλεξαν με την ψήφο τους οι συμπαίκτες του: 2.000 ευρώ, το χρυσό μικρόφωνο και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Και κάπου ενδιάμεσα, μπαίνουν στο παιχνίδι οι «Δύο Λέρες». Ο Γιώργος Μαραθιανός και ο Νικόλας Ακτύπης, το απολαυστικό δίδυμο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, δεν αφήνει... στίχο να πέσει κάτω ασχολίαστο!

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει

