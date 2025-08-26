2025-08-26 11:44:51

Το βαγόνι έχει αποκατασταθεί πλήρως μετά από περισσότερες από 15.000 ώρες εργασίαςΈνα βαγόνι τρένου που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά το 2011 έχει αποκατασταθεί στην παλιά του αίγλη και λειτουργεί ξανά σε μια σιδηροδρομική γραμμή κληρονομιάς του Ντέρμπισαϊρ.BBC News,Το βαγόνι τρίτης θέσης των σιδηροδρόμων Λονδίνου, Μίντλαντ και Σκωτίας ανακαινίστηκε μετά από περισσότερες από 15.000 sidirodromikanea

