2025-08-26 11:44:51
Φωτογραφία για Βαγόνι τρένου που κάηκε από πυρκαγιά αποκαταστάθηκε στην αίγλη του
Το βαγόνι έχει αποκατασταθεί πλήρως μετά από περισσότερες από 15.000 ώρες εργασίαςΈνα βαγόνι τρένου που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά το 2011 έχει αποκατασταθεί στην παλιά του αίγλη και λειτουργεί ξανά σε μια σιδηροδρομική γραμμή κληρονομιάς του Ντέρμπισαϊρ.BBC News,Το βαγόνι τρίτης θέσης των σιδηροδρόμων Λονδίνου, Μίντλαντ και Σκωτίας ανακαινίστηκε μετά από περισσότερες από 15.000 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου θα διασχίσει με ποδήλατο την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό
Συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου θα διασχίσει με ποδήλατο την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Τα χρόνια πέρασαν τα ενοίκια αυξήθηκαν και η ανάπλαση του σταθμού του τρένου στη Μεγαλόπολη στο τίποτα
Τα χρόνια πέρασαν τα ενοίκια αυξήθηκαν και η ανάπλαση του σταθμού του τρένου στη Μεγαλόπολη στο τίποτα
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Δανία
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Δανία
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/8/2025)
«Χαμογέλα και πάλι»: Νέο στούντιο και αλλαγή ώρας για τη σεζόν...
«Χαμογέλα και πάλι»: Νέο στούντιο και αλλαγή ώρας για τη σεζόν...
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking