Εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής - Ποια είναι η διαδικασία

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ.

Στις 9 το πρωί της Τρίτης ξεκινάει η γενική συνέλευση και στις 11 π.μ. θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για εκλογή προέδρου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ), στη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Λουράντου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν και οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω, από τις 9 έως τις 11 το πρωί, θα υπάρξουν ομιλίες των υποψηφίων και όποιου άλλου μέλους θέλει να μιλήσει.

Στις 11 πμ, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα σημάνει την έναρξη της ψηφοφορίας η οποία θα διαρκέσει έως τις 7 το βράδυ.

H αναμετάδοση της γενικής συνέλευσης και η ψηφοφορία θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Για την παρακολούθηση της συνέλευσης έχει οριστεί διαφορετική διαδικασία από εκείνη της ψηφοφορίας.

Πηγή : iatronet 
