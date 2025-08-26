2025-08-26 10:16:16

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» επιστρέφει στη νέα τηλεοπτική σεζόν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμά της. Η ομάδα του πρωινού μαγκαζίνο του Mega τα Σαββατοκύριακα παραμένει ίδια: στο τιμόνι της εκπομπής η Σίσσυ Χρηστίδου, πλαισιωμένη από τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Κωνσταντίνο Βασάλο και Βάλια Χατζηθεοδώρου, ενώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Μελάς.



Την αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει η Βένια Καραγιάννη, ενώ project manager θα είναι ο Θέμης Μάλλης. Υπάρχουν, όμως, δύο σημαντικές αλλαγές για τη νέα σεζόν:



Η πρώτη αφορά τη μετακόμιση της εκπομπής, η οποία πλέον θα προβάλλεται από τα στούντιο της Foss Productions στον Γέρακα. Η δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με την ώρα μετάδοσης: το πρωινό μαγκαζίνο του Mega θα ξεκινά πλέον μεταξύ 9:00 και 9:20, αμέσως μετά την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», λόγω της διακοπής της εκπομπής του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Όλα για τη ζωή μας».



Η πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.



Πηγή: tvnea.com



