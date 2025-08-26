2025-08-26 13:14:51
Φωτογραφία για Βρέθηκε σώος ο 57χρονος
Σώος εντοπίστηκε ο κ. Φραγκίσκος Καφιέρης που αναζητούνταν με SILVER ALERT. Ο 57χρονος, βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον και έχει κοντά του τα οικεία του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο Φραγκίσκος Καφιέρης, 57 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στα Βασιλικά Σαλαμίνας, το μεσημέρι της 25/08/25.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 25/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, την 26/08/2025, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή του. Ο 57χρονος, εντοπίστηκε νοσηλευόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο, για παθολογικούς λόυους.

Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.


Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.

Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.

Πελίνα Θεοδοσίου

Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας themaygeias
