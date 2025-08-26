2025-08-26 10:16:16
Φωτογραφία για Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Η επιστροφή του Live News στον τηλεοπτικό αέρα είχε όλα τα στοιχεία του εντυπωσιασμού, αλλά όχι απαραίτητα της ενημέρωσης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, στην παρουσίαση του θέματος για την πρόσφατη περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα σε έναν χώρο που παρέπεμπε στο δωμάτιο του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Η επιλογή αυτή, που σίγουρα έγινε για να τραβήξει το βλέμμα του τηλεθεατή, δημιούργησε μια εικόνα περισσότερο αμήχανη παρά ουσιαστική. Αντί να προσφέρει πληροφορία ή ρεπορτάζ, έδινε την αίσθηση ενός τηλεοπτικού κόλπου που εργαλειοποίησε την ευαισθησία του θέματος.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η σοβαρότητα του ζητήματος σκιάστηκε από την τεχνητή «εισβολή» σε έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να μείνει μακριά από την κάμερα και τα εφέ. Η τηλεοπτική προσέγγιση άφησε πολλούς τηλεθεατές με την εντύπωση πως το δράμα ενός ανθρώπου μετατράπηκε σε σκηνικό, γεγονός που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο.


Η κριτική που ακούστηκε δεν είναι τυχαία: όταν μια εκπομπή ενημέρωσης ξεπερνά το όριο ανάμεσα στη δημοσιογραφία και στον εντυπωσιασμό, τότε η αξιοπιστία της πλήττεται. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρεμιέρα του Live News περισσότερο προβλημάτισε, παρά κέρδισε θετικά σχόλια.

Το TVNEA.com δεν θα προβάλει αυτή την εικόνα, καθώς θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στον διάλογο και αγγίζει ένα όριο που δεν μας εκφράζει. Για εμάς, η κριτική και η ενημέρωση δεν χρειάζεται να βασίζονται σε εφέ που εργαλειοποιούν προσωπικές στιγμές.

Υ.Γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τηλεθεάσεις κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα. Στο δυναμικό κοινό μάλιστα, η επανάληψη του Ρουκ Ζουκ στάθηκε ψηλότερα στον άμεσο ανταγωνισμό από το Live News.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking
«Χαμογέλα και πάλι»: Νέο στούντιο και αλλαγή ώρας για τη σεζόν...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Χαμογέλα και πάλι»: Νέο στούντιο και αλλαγή ώρας για τη σεζόν...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ONLINE στον ΣΚΑΪ απο 28 Ιουλίου
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ONLINE στον ΣΚΑΪ απο 28 Ιουλίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
Το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τι προβλέπει για 4ήμερη εργασία και για εργαζόμενο συνταξιούχο
Το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τι προβλέπει για 4ήμερη εργασία και για εργαζόμενο συνταξιούχο
ΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
Σαλαμίνα: Εξαφάνιση 57χρονου
Σαλαμίνα: Εξαφάνιση 57χρονου