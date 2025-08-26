Η επιστροφή του Live News στον τηλεοπτικό αέρα είχε όλα τα στοιχεία του εντυπωσιασμού, αλλά όχι απαραίτητα της ενημέρωσης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, στην παρουσίαση του θέματος για την πρόσφατη περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα σε έναν χώρο που παρέπεμπε στο δωμάτιο του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.Η επιλογή αυτή, που σίγουρα έγινε για να τραβήξει το βλέμμα του τηλεθεατή, δημιούργησε μια εικόνα περισσότερο αμήχανη παρά ουσιαστική. Αντί να προσφέρει πληροφορία ή ρεπορτάζ, έδινε την αίσθηση ενός τηλεοπτικού κόλπου που εργαλειοποίησε την ευαισθησία του θέματος.Μέσα σε λίγα λεπτά, η σοβαρότητα του ζητήματος σκιάστηκε από την τεχνητή «εισβολή» σε έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να μείνει μακριά από την κάμερα και τα εφέ. Η τηλεοπτική προσέγγιση άφησε πολλούς τηλεθεατές με την εντύπωση πως το δράμα ενός ανθρώπου μετατράπηκε σε σκηνικό, γεγονός που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο.Η κριτική που ακούστηκε δεν είναι τυχαία: όταν μια εκπομπή ενημέρωσης ξεπερνά το όριο ανάμεσα στη δημοσιογραφία και στον εντυπωσιασμό, τότε η αξιοπιστία της πλήττεται. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρεμιέρα του Live News περισσότερο προβλημάτισε, παρά κέρδισε θετικά σχόλια.Το TVNEA.com δεν θα προβάλει αυτή την εικόνα, καθώς θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στον διάλογο και αγγίζει ένα όριο που δεν μας εκφράζει. Για εμάς, η κριτική και η ενημέρωση δεν χρειάζεται να βασίζονται σε εφέ που εργαλειοποιούν προσωπικές στιγμές.Υ.Γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τηλεθεάσεις κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα. Στο δυναμικό κοινό μάλιστα, η επανάληψη του Ρουκ Ζουκ στάθηκε ψηλότερα στον άμεσο ανταγωνισμό από το Live News.Πηγή: tvnea.com