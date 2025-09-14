2025-09-14 19:31:30
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Στο βάθρο μετά από 16 χρόνια!



Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 92-89 της μαχητικής Φινλανδίας στον μικρό τελικό και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, το τρίτο της ιστορίας της στη διοργάνωση.



Οι παίκτες του κόουτς Βασίλη Σπανούλη έδειξαν χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι θρίλερ, όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μια φορά ο ηγέτης της γαλανόλευκης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα στη μεγαλύτερη διάκριση της τελευταίας δεκαετίας.

Σπουδαία συμβολή είχαν και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και ο Βασίλης Τολιόπουλος με 15, οι οποίοι έδωσαν πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια, ενώ καθοριστικές ήταν οι άμυνες στα τελευταία λεπτά που κράτησαν μακριά τους Φινλανδούς.

Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα επιστρέφει στο βάθρο της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2009, γεμίζοντας αισιοδοξία ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων. 

Ευχαριστούμε!!!!



Πηγή: tvnea.com
