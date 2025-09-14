2025-09-14 13:56:30
Φωτογραφία για Hellenic Train: Μέχρι την Τετάρτη τα προβήματα στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι συνεχίζεται η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης, και ως εκ τούτου η διακοπή των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση